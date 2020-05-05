Сбербанк рассказал о росте потребительской активности россиян

C 27 апреля по 3 мая россияне потратили на покупки на 5,3 процента больше по сравнению с предшествующей неделей. Такие данные представила лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные», отслеживающая экономические процессы.

Исследование показало, что россияне последовательно, хотя и осторожно, наращивают объемы расходов в тех сегментах, где такая возможность есть.

Так, в категориях «Бытовая техника и электроника» (+26,2 процента в годовом выражении) и «Универсальные магазины» (+71,2 процента год к году) остается уверенный рост по сравнению с 2019 годом. Эти же категории находятся в пятерке лидеров по приросту доли онлайн-платежей: в апреле +29 п.п. и +38 п.п. соответственно, по сравнению с первым кварталом 2020 года.

По данным лаборатории, падение относительно аналогичного периода 2019 года сократилось до 13,2 процента. Предварительная оценка динамики расходов на товары и услуги в России за весь апрель составила –17,2 процента в годовом выражении. Но, по мнению экспертов, наличный оборот мог сократиться сильнее, чем предполагает модель, — до –26,4 процента в годовом выражении. Как отметили аналитики лаборатории «СберДанные», и потребители, и бизнес проявили устойчивость, которая выразилась в постепенном восстановлении трат во второй половине месяца.

В лаборатории отмечают, что доля интернет-покупок выросла по всем сегментам ил-за ограничения продаж офлайн. В текущих условиях возвращение потребительского спроса также происходит лишь через электронные каналы. Даже в сегменте автодилеров 30 процентов всех сделок было оплачено онлайн, хотя они обычно избегают такого вида расчетов для минимизации издержек. При этом в категории «Образование» почти все платежи (97,2 процента) теперь совершаются в интернете.