Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк снизит ставки по ипотечным кредитам с 6 мая 2020 года. Об этом говорится на сайте финансовой организации.

Купить квартиру в новостройке с помощью жилищного кредита можно будет по ставке от 6,2 процента, на вторичном рынке — от 8,1 процента. Рассчитать условия ипотеки и подать заявку на кредит со сниженной ставкой можно онлайн с помощью сервиса «ДомКлик».

Ранее президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф объяснил разницу между ипотекой в России и Европе. Он подчеркнул, что ставка, по которой выдаются кредиты, напрямую зависит от стоимости привлечения средств.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru