Ипотечная ставка в России упала до исторического минимума

Средняя ставка по ипотеке в России упала в мае 2020 года до исторического минимума — 7,4 процента. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Примерно треть жилищных кредитов в прошлом месяце была выдана в рамках программы льготной ипотеки под 6,5 процента. Ее брали для покупки квартир в новостройках.

Согласно данным регулятора, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в апреле снизилась на 0,3 процентного пункта до 8,32 процента годовых, что также стало рекордом.

Ранее стало известно, что некоторые российские банки начали массово отказывать клиентам в льготной ипотеке. Несмотря на повышенный спрос среди заемщиков, доля отказов в отдельных финансовых организациях превышает 40 процентов.

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