Названы российские банки с самой дешевой ипотекой

Льготная ипотека под 6,5 процента годовых, запущенная в России в апреле 2020-го, подстегнула спрос на рынке строящегося жилья. При этом многие банки дополнительно снизили ставки, чтобы нарастить кредитные портфели и привлечь как можно больше клиентов. Аналитики концерна «Крост» назвали кредиторов с самой дешевой ипотекой (рейтинг есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Первое место списка занял Промсвязьбанк, кредитующий покупателей квартир в новостройках под 5,85 процента годовых (требуемый первоначальный взнос — 15 процентов). На втором — Альфа-банк (5,99 процента, первый взнос — 20 процентов), тройку замыкает Сбербанк (6,1 процента, первый взнос — 15 процентов).

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«Люди моментально среагировали на субсидированную ипотечную ставку, и весь отложенный спрос, который не был реализован во время пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции, тут же реализовался на рынке недвижимости, — отмечают в «Крост». — За последние десять лет ставка по ипотеке в среднем составляла 10 процентов, и только в последние два года опускалась до 7,5 процента. Ставку в 6,5 процента российский рынок недвижимости не знал никогда».

В рейтинг банков с дешевой ипотекой также попали (в порядке возрастания ставок): «Дом.рф», Райффайзенбанк, «Абсолют банк», «Открытие», где кредиты на приобретение нового жилья выдают по ставке не выше 6,25 процента.

Ранее в июне стало известно, что почти треть — 32 процента — российских миллениалов (людей, родившихся в 1981-1996 годах) не хотят приобретать жилье в ипотеку, так как опасаются, что в дальнейшем не смогут ее выплачивать. Больше, чем жители других городов, этого боятся зарегистрированные в Перми и Санкт-Петербурге.

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