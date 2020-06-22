ВТБ снизил ставки по ипотеке для семей с детьми

ВТБ с 22 июня запустил специальную ипотеку для семей с детьми. Клиентам, у которых после 1 января 2020-го родился второй или последующий ребенок, при покупке квартиры дают дисконт в размере 1 процентного пункта от базовой ставки банка. При рефинансировании кредитов других банков скидка составит 0,9 процентного пункта. Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

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Скидка по ипотеке доступна заемщикам с детьми при покупке квартир как на вторичном рынке, так и в новостройках. Ставка фиксируется на весь срок кредитования и с учетом комплексного страхования снижается до 7,9 процента годовых.

Получение дисконта по ипотечным программам доступно до 31 декабря 2020 года, независимо от того, изменится ли размер базовой ставки банка. «Новая программа ВТБ будет особенно выгодна для родителей с двумя и более детьми, которые выбрали квартиру на вторичном рынке недвижимости и не смогут воспользоваться условиями господдержки», — поясняется в сообщении.

Ранее в июне стало известно, что российское правительство планирует рассмотреть возможность расширения программы льготного ипотечного кредитования под 6,5 процента годовых. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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