Украинцам пообещали дешевую ипотеку

Украинское правительство планирует снизить ставки по ипотечным кредитам до 5-7 процентов годовых. Об этом заявил в эфире телеканала «Первый западный» премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.

«Наша цель (по ипотечной ставке — прим. «Ленты.ру») — 5-7 процентов, а не 10 процентов. 10 процентов — это такая начальная минимальная цель для ипотеки для того, чтобы сейчас сдвинуть экономику с места», — пообещал Шмыгаль. 10-процентный уровень в феврале 2020-го обозначил Алексей Гончарук, в то время занимавший пост премьер-министра Украины.

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По словам Шмыгаля, срок удешевления ипотеки составит от трех до шести месяцев. «Уже осенью, до конца года мы увидим улучшение ситуации с ценой финансового ресурса», — заключил чиновник. По данным портала недвижимости 100realty.ua, в начале 2020 года реальные ставки по ипотеке на Украине колебались в пределах 18-25 процентов.

Алексей Гончарук, будучи главой украинского правительства, признал, что молодые граждане страны не могут купить квартиру даже в кредит, потому что проценты по нему слишком высоки. «Наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать, чтобы выплачивать такую ​​ипотеку», — отметил он.

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