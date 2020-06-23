Украинцам пообещали дешевую ипотеку

Украинское правительство планирует снизить ставки по ипотечным кредитам до 5-7 процентов годовых. Об этом заявил в эфире телеканала «Первый западный» премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.
«Наша цель (по ипотечной ставке — прим. «Ленты.ру») — 5-7 процентов, а не 10 процентов. 10 процентов — это такая начальная минимальная цель для ипотеки для того, чтобы сейчас сдвинуть экономику с места», — пообещал Шмыгаль. 10-процентный уровень в феврале 2020-го обозначил Алексей Гончарук, в то время занимавший пост премьер-министра Украины.
По словам Шмыгаля, срок удешевления ипотеки составит от трех до шести месяцев. «Уже осенью, до конца года мы увидим улучшение ситуации с ценой финансового ресурса», — заключил чиновник. По данным портала недвижимости 100realty.ua, в начале 2020 года реальные ставки по ипотеке на Украине колебались в пределах 18-25 процентов.
Алексей Гончарук, будучи главой украинского правительства, признал, что молодые граждане страны не могут купить квартиру даже в кредит, потому что проценты по нему слишком высоки. «Наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку», — отметил он.