ЛНР обвинила Украину в размещении бронетехники и гаубиц в жилых районах

Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) обвинила украинские войска в размещении бронетехники и гаубиц в жилых районах в зоне Операции Объединенных сил (ООС). Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает «Луганский информационный центр».

В Народной милиции ЛНР заявили, что за истекшую неделю выявлено пять боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи жилых домов в Новозвановке и три гаубицы на школьном стадионе в Катериновке. Кроме того, украинские силы разместили две единицы БМП-1 во дворе жилого дома в Новотошковском и три единицы бронетехники возле домостроений в Орехово, утверждает Луганск.

Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила в отчете, что скопление военной техники у линии разграничения замечено сразу на нескольких направлениях. В частности, наблюдатели обнаружили 10 танков вблизи населенного пункта Софиевка в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

20 мая самопровозглашенные республики Донбасса заявили, что привели свои воинские подразделения в полную боевую готовность. Причиной такого шага были названы участившиеся обстрелы со стороны Украины.

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