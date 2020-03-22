У нового министра экономики Украины нашли квартиру в Москве и особняк

У нового министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко нашли незадекларированную квартиру в Москве и особняк в селе Романков под Киевом. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на расследование программы «Схемы: коррупция в деталях».

Доля имущества Петрашко принадлежит его супруге — гражданке России. Например, на ее имя записан дом в коттеджном городке «Солнечная долина» под Киевом, метраж которого составляет 409 квадратных метров. В ее владении также 15 соток земли.

17 марта Верховная Рада Украины проголосовала за нового министра экономики Игоря Петрашко. До этого он подал декларацию, в которой не указал информацию о доходах и транспорте семьи, из недвижимости Петрашко задекларировал только одну квартиру.

20 марта сообщалось, что бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов призвал украинцев готовиться к массовой безработице. Милованов напомнил, что наиболее уязвимы к кризису неформально занятые работники, которых на Украине около 20 процентов.

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