Бывший министр экономики Украины призвал готовиться к массовой безработице

Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов призвал украинцев готовиться к массовой безработице. Свой прогноз он опубликовал в Facebook.

Милованов напомнил, что наиболее уязвимы к кризису неформально занятые работники, которых на Украине около 20 процентов. Причем большинство из них работает в сфере торговли, транспорта, питания и гостиниц, которые сильно пострадают от эпидемии и карантинных мер.

Исходя из официальной китайской статистики по росту безработицы, Милованов дал консервативный прогноз, что работу потеряет до полумиллиона украинцев.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал правительство готовиться к экономическому кризису, который может стать следствием мирового финансового кризиса. Он поручил министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко разработать несколько сценариев развития ситуации, чтобы оперативно принимать меры противодействия кризису.

17 марта Национальный банк Украины признал нехватку наличных долларов и евро в кассах банков. Валюта начала заканчиваться в кредитных организациях из-за повышенного спроса населения на фоне прекращения авиаперевозок и закрытия границ, что привело к задержкам новых поставок.

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