Премьер Украины призвал готовиться к экономическому кризису

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал правительство готовиться к экономическому кризису, который может стать следствием мирового финансового кризиса. Об этом сообщает УНИАН.

Он поручил министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко разработать несколько сценариев развития ситуации, чтобы оперативно принимать меры противодействия кризису.

«Правительство не будет и не имеет права ограничиваться только борьбой с коронавирусом. Мы должны готовить страну к другим вызовам», — заявил Шмыгаль, добавив, что экономический кризис является вызовом «для правительства, для всей страны и бизнеса в частности».

17 марта Национальный банк Украины признал нехватку наличных долларов и евро в кассах банков. Валюта начала заканчиваться в кредитных организациях из-за повышенного спроса населения на фоне прекращения авиаперевозок и закрытия границ, что привело к задержкам новых поставок.

Ранее сообщалось, что правительство Украины обратится к Международному валютному фонду с просьбой выделить дополнительные средства на борьбу с последствиями коронавируса.

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