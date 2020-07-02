В мае 2020-го российские банки выдали на 11 процентов меньше ипотечных кредитов, чем в апреле, — 77 тысяч против 86 тысяч займов, следует из материалов «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Россияне стали реже брать ипотеку — из-за длительных праздников объемы жилищного кредитования за месяц снизились на 7 процентов, со 194 до 180 миллиардов рублей. Но в целом сегмент ипотеки показывает хорошие результаты, констатируют аналитики, отмечая, что в других сегментах кредитования ситуация хуже.

Материалы по теме «Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России

«Более того, мы отмечаем ускорение выдач в последней неделе мая. Поддержку ипотеке оказывает как снижение ключевой ставки в конце апреля, так и новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки, в результате чего в мае существенно снизилась полная стоимость ипотечного кредита», — говорится в предоставленных материалах.

По данным ОКБ, в мае средний срок ипотеки составил 197,7 месяца, средняя сумма — 2,34 миллиона рублей, ставка — 9,3 процента годовых.

Ранее, в июне, были названы российские банки с самой дешевой ипотекой. Первое место списка занял Промсвязьбанк, кредитующий покупателей квартир в новостройках под 5,85 процента годовых (требуемый первоначальный взнос — 15 процентов). На втором — Альфа-банк (5,99 процента, первый взнос — 20 процентов), тройку замыкает Сбербанк (6,1 процента, первый взнос — 15 процентов).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru