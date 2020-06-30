В России назвали условие для снижения цен на жилье

Для снижения стоимости жилья в России нужно создавать условия, позволяющие наращивать объемы строительства. Это невозможно без упрощения регулирования строительной сферы, говорится в аналитической статье, опубликованной порталом «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

Как отмечают аналитики, для поддержки строительной отрасли в кризис, обусловленный распространением коронавируса, государство решило сконцентрироваться на ипотеке. «Ставки по кредитам уже приближаются к "западному" уровню, однако дешевая ипотека сама по себе не сделает жилье доступным при завышенных в разы ценах на недвижимость. Необходимо создавать условия для наращивания объемов строительства, что невозможно без разбюрократизации стройки», — указывают в ИРН.

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Цены на недвижимость эксперты называют неадекватными, указывая причину — дефицит квадратных метров. В России, по их мнению, строят мало и дорого именно из-за существующих бюрократических барьеров. «Разбюрократизация стройки позволит девелоперам сократить сроки реализации проектов, нарастить объемы ввода жилья и уменьшить себестоимость конечного продукта. А главное — обеспечит рост конкуренции между проектами и застройщиками, что в итоге создаст предпосылки для снижения цен», — резюмируют в ИРН.

Ранее в июне стало известно, что по итогам первого квартала 2020-го цены на жилье в России выросли почти на пять процентов по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го. Несмотря на положительную динамику в целом по стране, в Москве стоимость жилья в январе-марте снизилась почти на шесть процентов в годовом исчислении, подсчитали аналитики.

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