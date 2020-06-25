В России упростили порядок признания жилья аварийным

С 25 июня в России вступает в силу новый порядок обследования домов на аварийность. Теперь признать здание подлежащим сносу будет проще — для этого нужно изучить лишь два-три вида основных строительных конструкций, пишет «Российская газета».

До сих пор здания обследовали более тщательно — изучали все строительные конструкции и инженерные системы, испытывали несущие конструкции, выявляли все дефекты. Новый порядок касается жилых домов высотой до пяти этажей: если в основных видах строительных конструкций находят явные признаки аварийности, то более тщательного изучения дома не потребуется.

В число признаков аварийности несущих конструкций входят: сквозные трещины, прогибы, отклонения от оси, смещение с опор, уменьшение площади элементов из-за разрушения и износа материалов. Предусматривается, что должно быть обследовано не менее 10 процентов несущих конструкций. Если в 5 процентах конструкций одного типа и в 3 процентах конструкций двух и более типов находят признаки аварийности, все здание признается аварийным.

С введением упрощенного порядка процедура обследования домов станет примерно в семь раз дешевле, проводить ее можно будет в более сжатые сроки, отмечают эксперты. Обновленный свод правил будет применяться к домам, которые еще не признаны аварийными и пока не подлежат расселению.

В апреле стало известно, что жителям малых городов России разрешат строить индивидуальные дома на месте расселенных аварийных. Такую возможность получат лица, проживающие в населенных пунктах численностью до 30 тысяч человек. Соответствующий проект закона разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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