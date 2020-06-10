В Одессе обвалился третий дом за месяц

В Одессе частично обвалился третий дом за месяц, передает «Страна.ua».

Инцидент произошел в ночь на 10 июня на улице Ясная. В доме разрушены пять квартир. Пострадал один человек, из-под завалов вывели 25. Обломки здания упали на припаркованные рядом автомобили.

Дом, построенный в 1912 году, имел статус памятника архитектуры местного значения. В феврале жители обращались к коммунальщикам, и на левое крыло здания были поставлены маяки. Однако обрушилась другая сторона.

В мае в Одессе произошли два аналогичных инцидента.

В апреле в Хабаровске дважды признанный аварийным дом разрушился на глазах людей. Из здания эвакуировали несколько десятков жильцов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!