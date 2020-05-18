В Одессе обрушилась часть жилого дома, передает в понедельник, 18 мая, «24 канал».

Разрушена часть здания с первого по третий этаж, которая включала шесть квартир. Под завалами могут находиться люди. На месте работают десятки спасателей, приехали медики. Жильцов остальной части здания эвакуировали.

Пострадавший дом является памятником архитектуры. Местные жители рассказали, что в соседнем доме проходил капитальный ремонт, на участке рыли котлован. Люди высказывали опасения возможного разрушения еще год назад. В мае на стене обрушившегося теперь здания появилась трещина.

В апреле в Хабаровске дважды признанный аварийным дом разрушился на глазах людей. Из здания эвакуировали несколько десятков жильцов.

В январе в Уфе после взрыва газа в жилом доме обрушился потолок на втором этаже, три человека пострадали.

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