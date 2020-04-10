Дважды признанный аварийным дом разрушился на глазах россиян

В Хабаровске на глазах у жильцов обрушился жилой дом. ЧП произошло в здании 1953 года постройки по улице Зои Космодемьянской, отмечает местный портал DVhab. Из здания, которое дважды признавали аварийным, эвакуировали несколько десятков человек.

Дом начал разрушаться в ночь на пятницу, 10 апреля. «В подвале, где раньше находилась котельная, разрушилась одна из опор, начала осыпаться кирпичная кладка стен, прогнулся потолок, из-за чего по несущим конструкциям дома пошли крупные трещины и начали проседать полы», — приводит РИА Новости слова сотрудника местной мэрии.

Всего в доме было 16 квартир, из них шесть — в социальном найме, остальные принадлежали собственникам. В момент обрушения людей в здании не было.

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