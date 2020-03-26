В Магнитогорске при взрыве в жилом доме погибли два человека

В Магнитогорске при взрыве, предположительно, бытового газа в жилом доме погибли два человека, сообщают источники Baza и Telegram-канал LIFE SHOT, а также источник ТАСС в экстренных службах.

Baza пишет, что взрыв произошел в квартире дома на улице Доменщиков, в которой на тот момент находились пожилая женщина и ребенок полутора лет. Его удалось спасти, судьба женщины неизвестна.

Официальной информации о погибших или пострадавших нет.

В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили ТАСС о спасении 11 человек. «Взрыв газовоздушной смеси на втором этаже пятиэтажного дома, всего в доме восемь подъездов», — сказали в пресс-службе ведомства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!