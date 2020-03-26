В жилом доме в России произошел взрыв и начался пожар

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв, после которого начался пожар. Фото последствий взрыва опубликовано в Telegram-канале LIFE SHOT.

На опубликованном снимке видно, что во дворе дома собрались десятки людей. Судя по фото, пожар затронул сразу несколько этажей. У подъездов стоят две пожарные машины.

По словам источника ТАСС, пожар произошел в результате взрыва газа и затронул четыре квартиры. Данных о пострадавших пока нет.

Ранее, в начале марта, в Самаре в многоквартирном доме произошел взрыв газа, в результате которого несущая стена здания обрушилась на соседний дом. Из-под завалов извлекли семерых человек: четверых взрослых и троих детей.

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