МЧС сообщило о взрыве в Петербурге

В Петербурге произошел взрыв в здании на Замшиной улице в Калининском районе. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

Предположительно, сработало самодельное взрывное устройство. Одного человека осматривают врачи, разрушений нет.

По предварительным данным, хозяин квартиры, где произошло ЧП, поджег патроны, и они сдетонировали, передает телеканал РЕН ТВ.

Спасатели потушили возгорание.

22 февраля сообщалось о взрыве газа в многоквартирном доме в Азове (Ростовская область). Погибли два человека. Были эвакуированы 49 человек. В ликвидации последствий взрыва были задействованы 60 человек и 20 единиц техники.

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