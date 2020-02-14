Взрыв в российской психбольнице устроил пациент

Взрыв в психиатрической больнице Ставрополя устроил пациент, сообщил «Ленте.ру» в пятницу, 14 февраля, источник в правоохранительных органах края. Он сам погиб, других пострадавших нет.
В краевом управлении Следственного комитета России уточнили, что мужчина, доставленный родственниками, совершил суицид.
По предварительным данным, это был мужчина, доставленный родственниками в тяжелом состоянии — он уже неоднократно пытался покончить с собой. Пациент скончался в приемном покое больницы от полученных травм.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного управления СКР по Ставропольскому краю, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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