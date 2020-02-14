Сработавшее взрывное устройство убило человека в российской психбольнице

В психиатрической больнице Ставрополя сработало самодельное взрывное устройство. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает «Пятый канал».

По данным телеканала, взрыв раздался в приемном покое медицинского учреждения. В результате погиб мужчина, находящийся рядом с эпицентром. Его личность устанавливается, других пострадавших, по предварительным данным, нет.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Москве возмущенный низкой зарплатой работник бросил гранату в своего начальника. Тот получил травму ноги.

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