Производитель прокомментировал взрыв докторской колбасы

Производитель колбасы, которая взорвалась на кухне жительницы Тулы, объяснил, что женщина купила продукт с истекающим сроком годности. Об этом издание «Подъем» сообщило в своем Telegram-канале.

В компании «Тавр» сообщили, что колбасу выпустили 14 декабря 2019 года. Судя по надписи на упаковке, она хранится 60 суток и срок годности истекает приблизительно 14 февраля. Причиной инцидента могло стать нарушение правил хранения. Как подчеркнули в «Тавре», случай в Туле — единичный. Партию колбасы выпустили в количестве 11340 килограмм.

Производитель начал проверку состояния сырья, термических режимов, выходной контроль и лабораторные исследования.

Ранее жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала, что у нее взорвалась колбаса, купленная в местном магазине. Она сообщила, что на следующий день после покупки они с родственниками решили сделать бутерброды с колбасой. Женщина положила продукт на стол и пошла заваривать чай, как вдруг услышала взрыв. «Я чайник чуть не уронила. Колбаса взорвалась», — написала она.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru