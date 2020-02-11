Россиянам дали советы по выбору колбасы

При выборе колбасы следует обращать внимание на цвет продукта, оболочку и состав. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с телеканалом «Москва 24».

По ее словам, хорошая колбаса не может быть слишком розовой или красной. «Чем менее она розовая, тем меньше в ней нитрита натрия. Также колбаса должна быть упругой и хорошо сгибаться», — пояснила диетолог. Срез колбасы должен быть однородным и не иметь пустот. Если в нем есть жир, то нужно обратить внимание на его цвет — он должен быть светлым, а не желтым, отметила Соломатина.

Диетолог также указала на необходимость проверять состав продукта, обозначенный на этикетке, если нет возможности, стоит посмотреть на срез. По ее словам, в хорошей колбасе должно быть как можно меньше ингредиентов.

«На первом месте стоит мясо, из которого она приготовлена: свинина или мясо птицы. Затем идут вода, соль и различные смеси. Стоит смотреть, чтобы в колбасе не было мяса механической обвалки. Это обрезки колбасного производства, в них содержится соединительная ткань, которая плохо переваривается», — добавила Соломатина.

Ранее жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала, что у нее взорвалась колбаса, купленная в местном магазине. Фотографии продукта она показала в соцсети. По словам женщины, на следующий день после покупки она с родственниками решила сделать бутерброды с колбасой. Женщина положила ее на стол и пошла заваривать чай, как вдруг услышала взрыв. «Я чайник чуть не уронила. Колбаса взорвалась», — написала она.

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