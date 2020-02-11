Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Руководство российского телеканала прокомментировало смех ведущей из-за льгот
Nokia воскресит культовый смартфон
Китайский вирус взвинтит цены на одежду в России
Честная старшеклассница нашла набитую деньгами авоську и вернула владельцу
В санкциях США увидели пользу для России
Стала известна судьба объяснявшей матом правила русского языка учительницы
США опровергли вывод войск из Ирака
В России раскритиковали шаги Японии в отношении зараженного круизного лайнера
Ситуацию с распространением гриппа и ОРВИ в России оценили
Новости партнеров

Россиянка показала взорвавшуюся на кухне колбасу

Перейти в «Мою Ленту»

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала, что у нее взорвалась колбаса, купленная в местном магазине. Фотографии продукта она показала в сообществе «Черный список Тула» во «ВКонтакте».

Брусенцева сообщила, что на следующий день после покупки она с родственниками решила сделать бутерброды с колбасой. Женщина положила ее на стол и пошла заваривать чай, как вдруг услышала взрыв. «Я чайник чуть не уронила. Колбаса взорвалась», — написала она.

По словам Брусенцевой, она никогда раньше не сталкивалась с подобными инцидентами. Производитель колбасы, компания «Тавр», пока не отреагировал на ситуацию.

В январе 2020 года россиянам назвали размер опасного для здоровья куска колбасы. По словам экспертов, два тоненьких кусочка очень вкусной сырокопченой колбасы съесть можно, а вот кусок весом 100 граммов — нельзя. Кроме того, колбасой нельзя заменять мясо.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам назвали размер опасного куска колбасы
Россиянам назвали самый проблемный ингредиент оливье
Любимые завтраки россиян сочли опасными
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня
Работа городской поликлиники №10 в Красногорске

«Людей обрекают на гибель, многие просто не выживут»

Россиянам дали шанс бесплатно лечить рак в частных клиниках. Теперь чиновники хотят его отнять
08:53Сегодня

Стала известна судьба объяснявшей матом правила русского языка учительницы

08:32Сегодня

Ситуацию с распространением гриппа и ОРВИ в России оценили

07:16Сегодня

Российскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Россия18:56 7 февраля

«Забавно, как они глаза пучат и пытаются вдохнуть»

Россиянин рассказал, что убивает ветеранов в больнице. Его ищут пользователи сети и следователи
06:31Сегодня

Украденный в детстве отцом россиянин нашел мать через 20 лет

01:21Сегодня

Поправки по маткапиталу внесли в Госдуму

01:03Сегодня

Российский студент умер на уроке физкультуры

Россия00:01 5 февраля

«На деле пока нет ни лекарств, ни вакцины»

Китайский коронавирус убил почти 500 человек. Что о нем говорят российские врачи?
23:1310 февраля

Российских звезд эвакуировали с премьеры в «Октябре» из-за задымления

22:1510 февраля

Названы результаты проверки второго подозреваемого в убийстве ветеранов медбрата

20:4210 февраля

Россиянка самостоятельно лечила отит и заработала нагноение мозга

Россия
Российскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Работа городской поликлиники №10 в Красногорске«Людей обрекают на гибель, многие просто не выживут»
Россиянам дали шанс бесплатно лечить рак в частных клиниках. Теперь чиновники хотят его отнять
Украденный в детстве отцом россиянин нашел мать через 20 лет
«Народ чувствовал какой-то подвох»
 
Поправки по маткапиталу внесли в Госдуму
Депутат Госдумы погиб при крушении вертолета под Казанью
Личный вертолет Айрата Хайруллина рухнул на лед сразу после взлета
Российский студент умер на уроке физкультуры
Все материалы
Мир
Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире
Бешеный Майк
Война с коммунистами и угон самолета: как обычный бухгалтер стал самым известным в мире наемником
Трамп назвал своего самого большого фаната в мире
Дональд ТрампНе вышел срок
Импичмент Трампа провалился. Что это означает для США, России и всего мира?
Число погибших от коронавируса превысило тысячу
Импичмент Трампа провалился
Президента США оправдали по всем пунктам обвинения. Он остается на посту
США снова обеспокоились российскими спутниками
Все материалы
Бывший СССР
На Украине проверят связь СБУ с подозреваемыми в убийстве Шеремета
Восемь человек погибли в массовой драке в Казахстане
Сотни местных жителей устроили беспорядки после конфликта с полицией
Азербайджан заявил об угрозе ядерного терроризма из-за Армении
«Я хотел спасти русское в себе»
Украинские студенты хотят учиться за рубежом. Почему они все еще едут в Россию?
Украина введет санкции за задержание кораблей в Керченском проливе
«Эта власть на поводке»
В команде Зеленского зреет раскол. Как в нем замешаны американские и украинские миллиардеры?
Угрожавшая Зеленскому националистка в суде пообещала выесть президенту мозг
Все материалы
Экономика
Москвичей предупредили о подорожании проезда на метро
На вырост
Индия хочет догнать экономики Китая и США. Для этого ей нужен российский опыт
Россияне раскрыли свое отношение к служебным романам
Эдвард Уорд. «Пузырь Южных морей»Умные же люди
Как Исаак Ньютон, король и тысячи англичан потеряли деньги в финансовой пирамиде
Среди богатейших бизнесменов России появился новичок
Черные дни
Смертельный коронавирус ударил по китайской экономике. Теперь под угрозой весь мир
Биллу Гейтсу приписали желание купить несуществующую яхту за сотни миллионов
Все материалы
Силовые структуры
Появились подробности дела замглавы Генштаба
Бандитский закон
 
Россияне обманули банкоматы на миллионы рублей «билетами банка сувениров»
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин протаранил экипаж ДПС на отцовской машине и попал на видео
Халил АрслановЗамглавы Генштаба задержан в Москве
Главного связиста Российской армии обвинили в афере на семь миллиардов рублей
Российские студенты изнасиловали девушку на вечеринке
Все материалы
Наука и техника
Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Обратный отсчет
Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией
Обнаружен загадочный вирус-отшельник с неизвестной ДНК
«Прогноз неутешительный»
 
Предсказан глобальный дефицит AirPods
«Титаник» Третьего рейха
Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек
Совершен прорыв в создании рекордно мощного коллайдера
Все материалы
Спорт
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Сара Абитболь«Он раздвигал нам ноги и дышал в шею»
Во Франции тренеры годами насиловали юных фигуристок. Кто и почему покрывал их?
Александр Емельяненко рассказал о попытках заговорить с «дышащим ядом» братом
Лионель МессиТихий властелин
«Барселона» стала заложником Месси. Не пора ли им разойтись?
В НХЛ образовалась нехватка клюшек
«Повезло забить в худший для нас отрезок игры»
Волевая победа новичка АПЛ и триумф «Эвертона» — главные события первой части 26-го тура
Чемпион промоушена Bellator ушел из ММА из-за редкой болезни мозга
Все материалы
Культура
Из тайваньского кино начали вырезать поцелуи для борьбы с коронавирусом
Хоакин ФениксВосстал как Феникс
Главные неожиданности, триумфаторы и неудачники премии «Оскар»-2020
Шайа ЛаБаф посмеялся над актером с синдромом Дауна и стал объектом ненависти
Покажи им язык
Историческая победа «Паразитов» и главные лауреаты премии «Оскар»-2020
Умерла оперная певица Мирелла Френи
Харви Вайнштейн«Получишь три роли, если согласишься на тройничок»
Истерики, страшные подробности и внезапные откровения: как судят Вайнштейна
Победитель «Оскара» рассказал о планах напиться
Все материалы
Интернет и СМИ
Водонаеву вызвали в полицию после призыва «не рожать рабов этому государству»
Канделаки ответила Собчак на критику фигуры
«Мы кормимся смертью»
Отъявленным мясоедам предложили убить питомца или отказаться от мяса. Что они выбрали?
Во время тестирования Рунета на устойчивость обнаружились проблемы
«Игрой это не назовешь»
Успешные люди бегут из больших городов в деревни. Фотографы показывают, что их ждет
Слившего в сеть видео с расхохотавшейся из-за повышения льгот ведущей вычислили
«Мы не прощаем. Ждите»
Самые влиятельные преступники современности держали в страхе весь мир. Куда и почему они исчезли?
Все материалы
Ценности
Актрису сравнили с лобстером на «Оскаре» из-за внешнего вида
Заискрились
Русский кокошник, декольте и мужчина в платье: самые эпатажные наряды «Оскара»
Джиджи Хадид появилась на публике в прозрачном платье на голое тело
«Нет бога, кроме президента»
Школы закрыть, умных расчленить, деньги сжевать: как жил самый безумный диктатор Африки
Самая красивая женщина в мире вышла в свет в бюстгальтере
Порнозвезды впервые поучаствуют в модных показах
Не женское это тело
Бикини, юбки и голые тела: во что превратились мужские недели моды
Все материалы
Путешествия
Назван размер компенсаций за погибших в Таиланде российских детей
Там, за туманами
В России выбрали село с самым смешным названием. Почему его стоит увидеть?
В сети удивились посадке пассажирского самолета во время мощного шторма
«Люди уже хоронили меня»
Россиянка отправилась в одну из самых закрытых стран мира — Иран. Что она там увидела?
Живущие в России китайцы обиделись на шарахающихся от них местных
«Нам устроили культурный геноцид»
Эти острова принадлежали итальянцам и туркам. Чем сегодня живут Додеканес?
Родственники погибших в Таиланде детей оказались в больнице с травмами
Все материалы
Из жизни
Честная старшеклассница нашла набитую деньгами авоську и вернула владельцу
Джон Бингэм и Вероника Дункан«Он коварный мошенник и убийца»
Английский лорд бесследно исчез 45 лет назад. Его искали среди беглых нацистов и в брюхе тигра
«Вечно молодая» 61-летняя женщина раскрыла секреты привлекательной внешности
«Прилетела на отдых и влюбилась»
Переехавшие в Египет россиянки — о любви, чужой культуре и смешанных браках
Врачи удалили женщине две лишние груди
Мужчина похудел на 27 килограммов и лишился почки ради брата-близнеца
«В школу надо идти даже в день собственных похорон»
История россиянки, перебравшейся в Мюнхен
Все материалы
Раскрыта внешность обновленного Hyundai Solaris для России
Длительный тест Suzuki Vitara: часть 2
Слишком много «но». Итоги длительного теста японского кроссовера
Составлен рейтинг регионов России с самым доступным бензином
Посмотрите на Rolls-Royce Cullinan в фотосессии с хотродами
Главный люксовый внедорожник планеты ныряет в калифорнийскую автомобильную субкультуру
Всем московским улицам хотят присвоить индекс скорости
Aston Martin DBX: внедорожник для Бонда
Видео: обзор новейшего кроссовера Aston Martin за 14 миллионов рублей
Mercedes-Benz пересмотрит модельный ряд и сократит тысячи сотрудников
Все материалы
Дом
Депутат Мосгордумы забаррикадировалась в доме ради спасения пенсионерки
Пользователи сети помогли украсить новый дом Ким Кардашьян
«Дадим еще бабла, только пустите жить»
Как покупка квартиры в Москве приносит проблемы и разочарование — рассказывает молодая семья
В подвале старинного особняка нашли подпольный бар
Жилая зона
Что это — дом или тюрьма? Исправительно-трудовой тест
Санкт-Петербургу предрекли нехватку кладбищ
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы