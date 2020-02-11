Россиянка показала взорвавшуюся на кухне колбасу

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала, что у нее взорвалась колбаса, купленная в местном магазине. Фотографии продукта она показала в сообществе «Черный список Тула» во «ВКонтакте».

Брусенцева сообщила, что на следующий день после покупки она с родственниками решила сделать бутерброды с колбасой. Женщина положила ее на стол и пошла заваривать чай, как вдруг услышала взрыв. «Я чайник чуть не уронила. Колбаса взорвалась», — написала она.

По словам Брусенцевой, она никогда раньше не сталкивалась с подобными инцидентами. Производитель колбасы, компания «Тавр», пока не отреагировал на ситуацию.

В январе 2020 года россиянам назвали размер опасного для здоровья куска колбасы. По словам экспертов, два тоненьких кусочка очень вкусной сырокопченой колбасы съесть можно, а вот кусок весом 100 граммов — нельзя. Кроме того, колбасой нельзя заменять мясо.

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