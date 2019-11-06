Любимые завтраки россиян сочли опасными

Диетологи раскрыли полезные сочетания продуктов на завтрак. Об этом стало известно РИА Новости.

По мнению специалистов, завтрак обязательно должен содержать белки и углеводы. «Это могут быть блюда из творога, яйца, также допускаются небольшое количество рыбы, мяса или птицы. А для того, чтобы получить еще углеводы, энергию можно дополнить это салатом», — утверждает кандидат медицинских наук, главврач клиники «Питание и здоровье» Дарья Русакова.

Для людей, ведущих активный образ жизни рекомендуют готовить по утрам сытную кашу, например, овсянку. Каша из этой крупы дает чувство сытости на долгое время и имеет защитную функцию. Кроме того, специалисты считают, что эта еда — самый оптимальный вариант для завтрака.

В то же время эксперты отговорили россиян от употребления «английского завтрака», включающего в себя бекон, яичницу-глазунью, тосты и фасоль в томатном соусе. Такая еда противопоказана людям с проблемами сердечно-сосудистой системы или страдающим ожирением. Не рекомендуется также есть с утра йогурт — через 15-20 минут этот продукт уходит из желудка, а орган продолжает выделять ферменты и соляную кислоту.

Кроме того, россиянам, предпочитающим бутерброды на завтрак, посоветовали заменять обычный хлеб на цельнозерновой, а колбасу — натуральным мясом. По мнению Русаковой, не стоит давать детям на завтрак сладкие хлопья с молоком, так такая еда может привести к ожирению. А для того, чтобы избежать гастрита, нужно отказаться от соков, смузи и кофе.

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