Россиянам раскрыли способ избавления от «постновогодних прыщей»

От воспалений и прыщей после новогоднего застолья можно избавиться при помощи разгрузочной диеты. Об этом рассказал косметолог Алексей Едемский, передает радио Sputnik.

По словам Едемскго,«постновогодние прыщи» могут означать акне, воспаления на лице и спине, которые возникли в результате «чревоугодия и возлияния». Если человек не останавливается, а много ест и пьет все праздничные дни, процесс развивается по нарастающей, добавил эксперт.

Чтобы привести кожу в порядок, стоит есть отварное или тушеное мясо и овощи, но исключить сладости, майонез, кетчуп, колбасы, сосиски, копченую и соленую рыбу, а также икру. Кроме того, можно пройти некоторые косметические процедуры, в том числе чистку-пилинг, озонотерапию, инъекцию газа. Однако у них есть противопоказания — процедуры нельзя выполнять при беременности, лактации, а также при наличии хронических болезней или инфекционных болезней кожи. При заболеваниях стоит обратиться к врачу.

Ранее диетолог-нутрициолог Арина Скоромная рассказала, что разгрузочные дни не должны состоять из монодиет, например из яблок и кефира. Она посоветовала питаться овощами на пару, курицей или стейками из рыбы с овощным гарниром. Эксперт пояснила, что монодиета может быть вредна для здоровья, а также представляет собой стресс для организма, влияя на гормональную систему, желудок и обмен веществ.

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