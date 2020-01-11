Раскрыта опасность диеты после новогоднего застолья

Диета после новогодних праздников может оказаться вредной для здоровья. Опасность резкой смены питания после праздничных застолий раскрыла диетолог-нутрициолог Арина Скоромная, сообщает радио Sputnik.

«Я бы рекомендовала не устраивать после таких крупных пиршеств какие-то разгрузочные дни. Это может быть вреднее и для здоровья, и для фигуры, чем нормальное питание», — сказала врач.

По ее словам, подобные диеты представляют собой стресс для организма: гормональной системы, желудка и обмена веществ. «Не нужно "садиться" на яблоки или кефир. Не нужно садиться на монодиеты после пиршеств», — заверила диетолог.

Лучший способ сбросить килограммы — вернуться к привычному рациону, но с некоторыми ограничениями, пояснила Скоромная. Например, на ланч стоит взять только суп или только курицу с овощами на пару, или стейк из рыбы с овощным гарниром. От компота и десерта лучше отказаться, в крайнем случае есть на десерт фрукты.

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