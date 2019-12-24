Врачи оказались бессильны перед традиционным атрибутом новогоднего стола

Российские врачи признали свое бессилие перед шампанским, которое считается традиционным атрибутом стола на Новый год. Об этом радио Sputnik рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский.

По его словам, сахар в составе этого напитка не дает организму понять количество выпитого алкоголя так же, как в случае с виски с колой. А пузырьки могут спровоцировать неожиданно быстрое опьянение.

Бобровский отметил, что медики не решаются призывать россиян отказываться от шампанского в праздник. «Это новогодняя традиция, против которой я, как диетолог, выступать ни в коем случае не буду», — сказал он, порекомендовав гражданам следить за количеством спиртного и пить не больше своей нормы, чтобы не получить отравление и похмелье.

Говоря о новогодней традиции сжигать бумажку с желанием над бокалом, врач назвал ее странной и «не самой хорошей». При этом он указал, что дополнительного вреда здоровью выпитый пепел не принесет. «Температура горения такая, что отравиться там чем-то нельзя. Никакие бактерии в получившемся пепле не переживут горение бумаги», — пояснил Бобровский.

Ранее врачи назвали один бокал шампанского допустимой дозой алкоголя в новогоднюю ночь. Специалисты посоветовали отказаться от крепкого спиртного и не злоупотреблять слабоалкогольными напитками. При этом они подчеркнули, но безопасного количества алкоголя не существует, наносимый организму вред зависит от объемов и крепости выпитого.

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