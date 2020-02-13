Возмущенный своей зарплатой россиянин подорвал начальника гранатой

В Москве недовольный зарплатой слесарь бросил гранату в своего начальника. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 12 февраля на востоке столицы. Пьяный сотрудник государственного бюджетного учреждения (ГБУ) пришел к начальнику участка и выразил недовольство своей зарплатой. Начальник попросил слесаря выйти на улицу, тот в ответ достал гранату, выдернул чеку и бросил в его сторону. Граната взорвалась, начальника участка ранило осколками, он получил травму ноги.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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