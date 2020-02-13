Работник прислал начальнику фото мертвеца в оправдание отпуска

Житель Тайваня попросил работодателя продлить ему отпуск, сославшись на то, что ему нужно присутствовать на похоронах. Как сообщает портал Asia One, в качестве оправдания он прислал фотографию мертвеца.

Мужчина прислал начальнику фото умершего родственника в мессенджер после того, как попросил продлить ему отпуск, в котором он был с 17 января по 17 февраля. «Я могу пока только прислать вам фото для моего отпуска по семейным обстоятельствам. У меня нет с собой документов в настоящий момент! Я прошу прощения», — написал он сообщение.

Руководитель опубликовал скриншот переписки в Facebook. Пост собрал различные мнения пользователей, многие были шокированы действиями мужчины. «Возможно, они не успели получить документы, и это был единственный способ доказать, что он был на мероприятии», — написал один из них.

Ранее сообщалось, что японская фирма Hime & Company предоставляет своим сотрудницам оплаченные отгулы в связи, если у них «разбито сердце». Женщины до 24 лет имеют право на один свободный от работы день в год, сотрудницы от 25 до 29 могут претендовать на два дня, а тем, кому за 30, фирма готова предоставить три свободных дня.

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