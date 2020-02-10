Российский стоматолог изготовил бомбу и решил взорвать свою любовницу

В Екатеринбурге суд приговорил к 10,5 годам лишения свободы 28-летнего местного жителя, который попытался взорвать на самодельной бомбе свою бывшую любовницу, однако пострадала случайная женщина. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель следственного отдела СКР по Ленинскому району Екатеринбурга Вадим Терновой.

Мужчину признали виновным в организации приготовления к убийству, совершенному общеопасным способом, и незаконном изготовлении взрывного устройства. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд также оштрафовал его на 200 тысяч рублей.

По данным следствия, обвиняемый, работавший врачом-стоматологом в частной клинике, из личной неприязни к своей 32-летней сожительнице решил убить ее при помощи изготовленного им самодельного взрывного устройства. Он привлек знакомого, который утром 16 октября 2018 года заложил бомбу у подъезда дома потерпевшей. Далее он стал ждать сигнала от стоматолога, который находился на работе, чтобы обеспечить себе алиби. Исполнитель должен был привести взрывное устройство в действие, когда женщина будет проходить мимо него.

Свои действия он согласовывал с заказчиком по мессенджеру. В это время бомбу обнаружила сотрудница жилищно-эксплуатационного управления, которая, решив, что это обычный мусор, подняла взрывное устройство и понесла его в мусорный бак.

Стоматолог дал указание сообщнику привести бомбу в действие. Женщина получила термические ожоги 1-2 степени площадью около 3 процентов поверхности тела.

Сообщников задержали 27 ноября 2018 года в Екатеринбурге.

Исполнитель был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение.

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