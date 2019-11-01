Раскрыт новый мотив убийства любовницы российским чиновником

Следователи выдвинули новый мотив, из-за которого бывший глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков мог задушить любовницу Евгению Исаенкову. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство «Росбалт».

По информации агентства, жена Кулакова знала о романе мужа и постоянно устраивала скандалы. Исаенкова тоже скандалила и требовала, чтобы Кулаков развелся с женой. В порыве гнева она могла сказать что-то обидное бывшему чиновнику, и во время очередной ссоры у него не выдержали нервы, пишет «Росбалт».

На допросе Кулаков заявил, что они с его супругой были чужими друг другу людьми. Бывший глава Раменского района признался, что знал о любовнике жены, а под одной крышей они жили из-за общей дочери. Исаенкова же тщательно скрывала свой роман с экс-чиновником, а переписку вела через мессенджер, который находится под паролем, и взломать его до сих пор не удалось.

Кроме того, отмечает издание, специалисты завершили экспертизу личных вещей убитой. На телефоне Исаенковой, в частности, был обнаружен отпечаток пальца, но он не принадлежит Кулакову. На белье погибшей найдены следы рук экс-чиновника, как будто он пытался его снять.

Исаенкова была сотрудницей Общественной палаты Раменского района. Она пропала в ночь на 2 мая, на следующий день ее тело обнаружили в ее автомобиле. По предварительным данным, женщина была задушена руками и предметом из ткани — колготками или платком.

В салоне Mercedes, где было найдено тело Исаенковой, остались ДНК-следы Кулакова. Проверка на полиграфе подтвердила его виновность в убийстве. Чиновник утверждает, что на момент расправы имеет алиби: он был дома с семьей.

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