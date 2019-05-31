Раскрыты подробности дела об убийстве любовницы главы Раменского района

Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, задержанный по подозрению в убийстве, не признал вину. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального главка Следственного комитета Евгения Кирюшина.

«На допросе он заявил, что видел жертву последний раз 29 апреля. Вину он не признал», — уточнила она.

По версии следствия, Кулаков убил свою любовницу в ночь на 2 мая. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказал, что женщина была найдена убитой в принадлежащем ей автомобиле Mercedes. «Женщину задушили, а на орудии преступления — платке — и на ее одежде найдены биологические следы Кулакова. Объяснения чиновника по поводу их появления вызывают сомнения», — пояснил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что, по одной из версий, Кулаков решил расправиться с любовницей после того, как о его отношениях узнала супруга.

Возбуждено уголовное дело, следствие будет ходатайствовать о помещении Кулакова под стражу.

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