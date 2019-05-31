Главу Раменского района задержали за убийство любовницы

Главу Раменского района Московской области задержали по подозрению в убийстве. Об этом в пятницу, 31 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления СКР Евгения Кирюшина.

По данным Telegram-канала «112», Андрей Кулаков подозревается в убийстве любовницы, которая работала в Общественной палате Раменского района. Женщина пропала в ночь на 2 мая, на следующий день тело обнаружили в ее автомобиле. По предварительным данным, она была задушена, в салоне Mercedes остались ДНК-следы главы района.

По одной из версий, чиновник решил расправиться с любовницей после того, как о его отношениях узнала супруга.

В Следственном комитете отметили, что Кулаков был задержан в пятницу после допроса.

30 мая сообщалось, что МВД России объявило в розыск гражданина Белоруссии по подозрению в покушении на убийство подмосковного бизнесмена. Причиной стал конфликт из-за парковочного места.

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