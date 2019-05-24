Отсидевший за убийство жены и тещи россиянин расправился с дочерью

Житель Уфы, ранее судимый за убийство жены и тещи, вышел из тюрьмы и расправился со своей дочерью. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Башкирии.

Отмечается, что убийство 42-летней женщины произошло в период с августа по сентябрь 2015 года. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с дочерью и ударил ее по голове кулаком. Через некоторое время пострадавшая скончалась.

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«С целью скрыть преступление обвиняемый расчленил труп дочери и переместил его в близлежащие к месту преступления мусорные баки, а часть утопил в пруду», — добавили в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее обвиняемый был судим за убийство супруги и тещи. Кроме того, в октябре 2005 года он предстал перед судом за покушение на убийство племянника и угрозы убийством дочери. В общей сложности 72-летний мужчина провел за решеткой 23 года.

В апреле житель Иркутской области убил жену и инсценировал ее поиски. После этого он несколько дней помогал искать «пропавшую», но в итоге был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в убийстве.

В марте сообщалось о жителе села Нында Ямало-Ненецкого автономного округа, который убил свою супругу. Ранее он был судим за причинение смерти по неосторожности первой жене.

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