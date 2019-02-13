«Муж на час» избил и изнасиловал журналистку

Нанятый через сервис Profi.ru мастер избил и изнасиловал вызвавшую его журналистку издания «Собака». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

11 февраля девушка наняла «мужа на час», чтобы повесить карниз в ее квартире в Москве. Мужчина по имени Петр приехал вечером, выполнил свою работу, а затем повалил заказчицу на кровать, избил и изнасиловал. Кроме того, «муж на час» украл у девушки iPhone, после чего скрылся.

Вечером того же дня пострадавшая обратилась в полицию.

12 февраля насильник был задержан. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 («Кража») и части 1 статьи 131 УК («Изнасилование»).

По данным агентства, ранее задержанный был судим за разбой, убийство и кражу.

В январе журналистка Екатерина Федорова обвинила в изнасиловании своего бывшего коллегу. На своей странице в Facebook девушка рассказала, как соучредитель холдинга PrimaMedia Алексей Мигунов проводил ее и изнасиловал в подъезде.

Согласно ежегодному отчету Всемирного банка Women, Business and the Law, россиянки оказались самыми незащищенными от насилия в мире: Россия получила ноль баллов в сфере защиты прав женщин.

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