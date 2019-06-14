Обвиняемому в убийстве любовницы российскому чиновнику отменили арест

Мосгорсуд отменил решение об аресте бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве любовницы Евгении Исаенковой. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель суда Ульяна Солопова.

По ее словам, чиновник остается под стражей до 24 июня, пока не пройдет новый суд, на котором будет пересмотрено ходатайство следствия об аресте обвиняемого. Кулаков был арестован 1 июня по решению Бабушкинского суда Москвы.

У следствия появилась еще одна версия о причинах, по которым Кулаков мог расправиться с женщиной, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По его словам, результаты судебно-медицинской экспертизы погибшей опровергли предположения о том, что она была беременна и этим шантажировала Кулакова. У женщины выявили опасное инфекционное заболевание, которым она могла заразить чиновника, что и стало причиной убийства.

2 июня сообщалось, что Кулаков решил устранить любовницу из опасений развода с супругой. Чиновник завел служебный роман с Исаенковой 10 лет назад. Пара часто ссорилась из-за того, что Кулаков не хотел уходить из семьи. В последнее время женщина стала требовать, чтобы чиновник бросил жену и ушел к ней.

Кулакова задержали 31 мая по подозрению в убийстве сотрудницы Общественной палаты Раменского района Исаенковой. Она пропала в ночь на 2 мая, на следующий день тело обнаружили в ее автомобиле. По предварительным данным, женщина была задушена руками и предметом из ткани — колготками или платком.

В салоне Mercedes, где было найдено тело женщины, остались ДНК-следы Кулакова. Проверка на полиграфе подтвердила его вину в убийстве. Чиновник утверждает, что на момент расправы имеет алиби — он был дома с семьей.

29 мая Кулаков досрочно сложил полномочия главы района.

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