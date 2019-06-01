Подозреваемого в убийстве любовницы экс-главу Раменского района арестовали

Бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова арестовали до 7 июля. Об этом сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва». Мужчину подозревают в убийстве любовницы.

Ранее в пятницу, 31 мая, Кулакова задержали по подозрению в убийстве женщины, которая работала в Общественной палате Раменского района. Женщина пропала в ночь на 2 мая, на следующий день тело обнаружили в ее автомобиле. По предварительным данным, она была задушена, в салоне Mercedes остались ДНК-следы главы района. По одной из версий, чиновник решил расправиться с любовницей после того, как об их отношениях узнала супруга.

Позже стало известно, что проверка на полиграфе подтвердила вину Кулакова. По предварительным данным, женщина была задушена руками и предметом из ткани — колготками или платком.

29 мая Кулаков досрочно сложил полномочия главы района.

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