Появились доказательства вины экс-главы Раменского района в убийстве любовницы

Проверка на полиграфе подтвердила вину бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, который подозревается в убийстве любовницы. Об этом в субботу, 1 июня, сообщила ТАСС представитель регионального главка Следственного комитета (СК) Евгения Кирюшина.

По словам Кирюшиной, также на теле погибшей были обнаружены биологические и потожировые следы, принадлежащие Кулакову. Она уточнила, что, по предварительным данным, женщина была задушена руками и предметом из ткани — колготками или платком. При этом представитель СК отметила, что пока точное орудие убийства не установлено.

Ранее сообщалось, что Кулаков, задержанный по подозрению в убийстве, не признал вину. На допросе он сообщил, что последний раз видел погибшую 29 апреля.

По версии следствия, Кулаков убил свою любовницу в ночь на 2 мая. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказал, что женщина была найдена убитой в принадлежащем ей автомобиле Mercedes. Отмечалось, что мужчина мог решить расправиться с любовницей после того, как о его отношениях узнала супруга. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, следствие будет ходатайствовать о помещении Кулакова под стражу.

29 мая Кулаков досрочно сложил полномочия главы района.

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