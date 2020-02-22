При взрыве в жилом доме в Ростовской области погибли два человека

В многоквартирном доме в Азове (Ростовская область) произошел взрыв газа. Погибли два человека, сообщает в субботу, 22 февраля, РИА Новости со ссылкой на МЧС.

По данным спасателей, еще два человека получили ранения. Взрыв произошел в трехэтажном жилом доме, разрушений в результате происшествия нет, несущие конструкции не повреждены.

Эвакуированы 49 человек, в настоящее время идет тушение пожара, в ликвидации последствий взрыва задействованы 60 человек и 20 единиц техники.

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