Ребенок устроил взрыв в доме в Махачкале и попал на видео

Взрыв в жилом доме в Махачкале мог произойти из-за спички, брошенной ребенком в подвал, где произошла утечка газа. Видео момента ЧП в воскресенье, 26 января, публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как мальчик играет возле дома, садится на корточки и бросает что-то в подвал, после чего раздается взрыв. Ребенка отбросило от здания, но он смог самостоятельно подняться на ноги и уйти. После случившегося его госпитализировали с легкими травмами.

ЧП произошло в воскресенье днем в пятиэтажном доме на улице Гамидова. По данным «Интерфакса», здание получило серьезные повреждения и частично разрушилось. В результате взрыва газа пострадали как минимум два человека.

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