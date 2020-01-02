Двое россиян пострадали из-за взрыва газа в многоэтажном доме

В Твери произошел взрыв газа в многоэтажном доме, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, передает «Интерфакс».

По данным агентства, взрыв произошел в доме №19 на бульваре Гусева. Из-за этого в квартире выбиты окна, строительные конструкции не разрушены. Эвакуировали 52 человека. Людей разместили в здании школы №48, их обеспечивают горячим питанием. Сейчас решается вопрос о возвращении их в свои квартиры.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что проводят доследственную проверку.

2 декабря в Кабардино-Балкарии в результате взрыва газа в частном доме пострадали пять человек, трое из которых дети. Их поместили в реанимацию республиканской детской клинической больницы с сильными ожогами.

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