Пять россиян пострадали из-за взрыва газа в частном доме

В Кабардино-Балкарии в результате взрыва газа в частном доме пострадали пять человек, трое из которых дети. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает Telegram-канал «360tv».

В настоящее время дети находятся в реанимации республиканской детской клинической больницы с сильными ожогами.

«Родители также в тяжелом состоянии находятся в республиканской клинической больнице, тоже в реанимации», — рассказала помощник министра здравоохранения республики Лилия Шомахова.

В конце октября хлопок газа произошел в двухэтажном жилом доме в поселке Полазна. Из подъезда эвакуировали 15 взрослых и девять детей. Два человека были госпитализированы с ожогами.

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