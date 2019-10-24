Двое россиян пострадали из-за взрыва газа в жилом доме

Хлопок газа произошел в двухэтажном жилом доме в поселке Полазна, сообщила пресс-служба управления МЧС по Пермскому краю.

По информации ведомства, пожара не было. Место происшествия оцеплено. Из подъезда эвакуированы 15 взрослых и 9 детей.

Два человека госпитализированы с ожогами. В региональном Минздраве «Интерфаксу» сказали, что состояние одного из них оценивается как тяжелое. О втором пострадавшем не уточнялось.

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