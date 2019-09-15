В российском жилом доме произошел взрыв

Жителей одной из многоэтажек Красноярска эвакуировали после взрыва. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает газета Newslab.

Инцидент произошел в негазифицированном доме № 14 на улице Аральская около 15:00 по местному времени (11:00 мск). Как рассказал прибывший на вызов начальник пожарного караула, в результате произошедшего деформировалась стена между мусоросборником и первым этажом первого подъезда.

Отмечается, что на месте присутствует слабый запах бензина. Из здания были выведены 37 человек, в том числе трое детей. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

Всего на месте происшествия работает 21 человек и восемь единиц техники.

12 августа в жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа. В результате обрушилась одна из стен. Сообщалось об одном пострадавшем.

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