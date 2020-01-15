В жилом доме в российском городе взорвался газ и рухнул потолок

В Уфе после взрыва газа обрушился потолок на втором этаже, три человека пострадали. Об этом сообщили в МЧС России, передает «Интерфакс».

В ведомстве пояснили, что взрыв бытового газа произошел в жилом доме на улице Пекинская, 16. Последующего горения не было.

«Среди пострадавших — подросток. У него диагностированы переломы конечностей. Его госпитализировали», — сообщил агентству информированный источник. По его словам, кроме подростка были госпитализированы двое взрослых с множественными травмами. По данным регионального Минздрава, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, другой получил травмы средней тяжести.

Под завалами людей нет, уточняет агентство. 40 жильцов дома эвакуировали, среди них было пятеро детей.

В региональном управлении Следственного комитета «Ленте.ру» уточнили, что все пострадавшие доставлены в больницу, на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в трехэтажном жилом доме в Комсомольске-на-Амуре взорвался газ в одной из квартир. Хлопок случился на кухне одной из квартир, из окон выбило стекла, но несущие конструкции дома не пострадали. Хозяина квартиры госпитализировали.

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