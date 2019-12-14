В квартире россиян выбило стекла взрывом газа

В трехэтажном жилом доме в Комсомольске-на-Амуре взорвался газ в одной из квартир, передает в субботу, 14 декабря, РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Хлопок случился на кухне одной из квартир, из окон выбило стекла, но несущие конструкции дома не пострадали. Хозяин квартиры госпитализирован с ожогами. На месте работают спасатели.

7 декабря сообщалось, что при взрыве газа в жилом четырехэтажном доме в Тюмени погиб сотрудник газовой службы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!