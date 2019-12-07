Сотрудник газовой службы погиб при взрыве газа в жилом доме в Тюмени

При взрыве газа в жилом четырехэтажном доме в Тюмени погиб сотрудник газовой службы, еще три человека пострадали, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошло в доме на улице Павла Шарова в деревне Плеханова на окраине города. Из-за взрыва начался пожар в квартире на первом этаже, разбиты стекла, повреждена входная дверь. В результате пострадали два жильца и один газовщик, его коллега погиб.

В пресс-службе МЧС по Тюменской области сообщили, что площадь пожара составила восемь квадратных метров и в настоящее время возгорание уже ликвидировано. Эвакуацию дома проводить не стали.

Двоих пострадавших госпитализировали в в реанимацию ожогового отделения областной больницы в тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного департамента здравоохранения. Еще одна пострадавшая доставлена в другую больницу с подозрением на черепно-мозговую травму, в связи с чем проходит комплексное обследование.

Несколько дней назад, 3 декабря взрыв газа произошел в квартире на первом этаже в доме в Белгородской области. По результатам проверки следователи определили, что причиной происшествия стало повреждение газового оборудования. Частично разрушенное от взрыва здание решено снести. Жильцам выплатили по 30 тысяч рублей и предоставили помещение для временного проживания.

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