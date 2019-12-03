В России после взрыва в жилом доме рухнула стена

В Белгородской области в результате взрыва газа разрушилась стена жилого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации агентства, есть пострадавшие. Судя по фото и видео с места ЧП, рухнуло как минимум три этажа.

«Бытовой газ взорвался в четырехэтажном доме на Южной улице в поселке Яковлево, в черте города. Проводится эвакуация дома», — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Как сообщил один из очевидцев происшествия Telegram-каналу издания «Подъем», люди прыгали из окон, чтобы спастись. Он слышал крики. После этого рухнула еще часть здания.

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