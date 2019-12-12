В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал о реакции президента страны Владимира Путина на новость о спасении Вани Фокина, которого нашли под завалами жилого дома в Магнитогорске. Он сообщил об этом в интервью «Комсомольской правде».

Зиничев отметил, что сначала доложил Путину о ситуации в целом. Он рассказал президенту, что, скорее всего, живых нет. «Мороз минус 30, все засыпано», — заявил тогда глава ведомства. Затем, когда он сказал о спасении 10-месячного младенца из-под обрушившегося дома, президент «воспринял новость с облегчением». «А живые все-таки есть», — процитировал Зиничев ответ главы государства. По словам министра, это было чудо, о чем он и сказал Путину. Также глава МЧС назвал случай «самой страшной чрезвычайной ситуацией за время своей работы».

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске произошел ранним утром 31 декабря 2018 года. Спасательная операция завершилась только 3 января. В результате обрушения части подъезда погибли 39 человек. 1 января на месте частичного обрушения многоэтажного дома обнаружили живым 10-месячного ребенка. Он более суток пролежал под завалами. Позже младенца доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

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